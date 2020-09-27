Ювентус проявляє інтерес до вінгера Лаціо Хоакіна Корреа, повідомляє Corriere dello Sport. "Стара синьйора" готова орендувати аргентинця на два роки, включивши пункт про викуп за 50 млн євро.

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Керівництво Лаціо з обережністю ставиться до такої пропозиції, адже не хоче втрачати одного з лідерів команди, який демонструє хороший футбол. Клаусула Хоакіна Корреа становить 80 млн євро. До слова, у минулому сезоні він провів 30 матчів у футболці "орлів" в Серії А, відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

Нагадаємо, що Корреа перебрався до Лаціо з Севільї у 2018 році за понад 15 млн євро. До цього виступав за італійську Сампдорію та аргентинський Естадіантес.

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