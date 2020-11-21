"Стара синьйора" активно стежить за виступами 28-річного форварда, стверджує TodoFichajes.

Роналду натякає на бажання повернутися в Реал, – Marca

Туринці нібито намагалися підписати Морено ще влітку, проте та спроба виявилася невдалою. Боси Юве вирішили відкласти трансфер до наступного літа. Натомість Вільяреал не має намірів прощатися з Морено. "Жовта субмарина" погодиться відпустити свого голеадора лише за солідні відступні. Понад 2 роки тому перехід нападника з Еспаньйола коштував 20 млн євро.

У нинішньому сезоні Жерар Морено провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. В атаці Ювентуса вже виступають португалець Роналду та іспанець Мората.

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