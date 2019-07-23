Ювентус готовий підписати Неймара – ПСЖ може отримати двох гравців туринців та значну суму

Туринський Ювентус став ще одним претиндентом на форварда ПСЖ Неймара.

Керівництво Ювентуса готує ринкову пропозицію ПСЖ щодо трансферу нападника французької команди Неймара, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Goal.com.

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За інформацією видання, італійський клуб готовий обміняти гравця збірної Бразилії на півзахисника Блеза Матюйді і форварда Пауло Дибалу, а також доплатити значну суму.

Водночас зазначається, що ПСЖ не зацікавлений в інших гравцях, вважаючи склад укомплектованим, а розглядає виключно фінансові пропозиції щодо 27-річного футболіста.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що мадридський Реал запропонував за Неймара 90 млн євро і валлійського нападника Гарета Бейла.

До слова, минулого тижня ПСЖ вже відхилив пропозицію Барселони, яка пропонувала французам права на Філіппе Коутінью та Усмана Дембеле, а також додатково була готова доплатити 40 млн євро.

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