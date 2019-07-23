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Ювентус готовий підписати Неймара – ПСЖ може отримати двох гравців туринців та значну суму

08:21 471 Читать на русском
Ювентус готовий підписати Неймара – ПСЖ може отримати двох гравців туринців та значну суму
Неймар / Фото REUTERS

Туринський Ювентус став ще одним претиндентом на форварда ПСЖ Неймара.

Керівництво Ювентуса готує ринкову пропозицію ПСЖ щодо трансферу нападника французької команди Неймара, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Goal.com.

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За інформацією видання, італійський клуб готовий обміняти гравця збірної Бразилії на півзахисника Блеза Матюйді і форварда Пауло Дибалу, а також доплатити значну суму.

Водночас зазначається, що ПСЖ не зацікавлений в інших гравцях, вважаючи склад укомплектованим, а розглядає виключно фінансові пропозиції щодо 27-річного футболіста.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що мадридський Реал запропонував за Неймара 90 млн євро і валлійського нападника Гарета Бейла.

До слова, минулого тижня ПСЖ вже відхилив пропозицію Барселони, яка пропонувала французам права на Філіппе Коутінью та Усмана Дембеле, а також додатково була готова доплатити 40 млн євро.

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