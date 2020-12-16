Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала ніяк не може дійти згоди з керівництвом клубу щодо свого майбутнього.

Ювентус, щоб втримати Дибалу в клубі, запропонував форварду покращений контракт зі зарплатою у 10-13 мільйонів євро на рік та хоче зробити його одним із 20-ти найбільш високооплачуваних футболістів Європи.

Ювентус спростував заяву Дибали про відсутність нового контракту

Натомість, як повідомляє Transfermarkt з посиланням на Луку Момблано, Пауло не влаштовує запропонована сума. Зірка "Старої синьйори" вимагає вдвічі більше – космічні 20 мільйонів у євровалюті. Цікаво, що його нинішня зарплата становить близько 7,3 млн.

Зауважимо, Пауло ніяк не може домовитись про новий контракт з туринцями. Його чинна угода з Юве діє до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 72 млн євро.

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