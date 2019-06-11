Ювентус готовий купити 4-х гравців Реала

Відразу кілька футболістів Реала можуть перейти в Ювентус.

Туринський клуб проявляє інтерес до цілої групи гравців мадридського Реала, стверджує Tuttosport.

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За інформацією джерела, Ювентус стежить за Хамесом Родрігесом, Іско, Даніелем Себальйосом та Марсело. Також зазначається, що Реал готовий попрощатися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери.

У минулому сезоні 30-річний Марсело взяв участь в 23 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором двох забитих м'ячів і віддав дві результативні передачі. 27-річний Іско зіграв в 27 матчах, забив три м'ячі і віддав дві гольові передачі. На рахунку 22-річного Себальйоса три голи в 23 матчах.

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27-річний Хамес виступав на правах оренди за Баварію, у складі якої взяв участь в 20 матчах Бундесліги, забив сім м'ячів і віддав три гольові передачі.