Ерік Тен Хаг втомився чекати прогресу від 23-річного англійця. Жорсткі методи виховання завершилися тим, що Санчо відсторонили від першої команди. Усе вказує на те, що шляхи гравця і Манчестер Юнайтед розійдуться.

Зірковий вінгер Манчестер Юнайтед планує втечу через конфлікт з Тен Хагом – він вже обрав новий клуб

Допомогти з рішенням готовий Ювентус, стверджує The Sun. За інформацією джерела, туринці зацікавлені в оренді Санчо на другу частину сезону. Якщо все пройде добре, то влітку сторони оформлять повноцінний трансфер за 60 мільйонів. Однак Юве хоче, щоб на період оренди МЮ платив половину зарплати гравця.

Нагадаємо, Санчо перебрався в Манчестер Юнайтед влітку 2021 року за 85 мільйонів євро. Однак англієць так і не вийшов на той рівень гри, який демонстрував у складі Борусії Д. Загалом, Джейдон провів за манкуніанців 82 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 6 асистів.

"Найбільше подобається дратувати людей": поляк Грабара – у 16 в Ліверпулі, підтримка України і погрози через соцмережі