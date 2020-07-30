Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми

Світлини та презентаційний відеоролик із новою формою опублікував офіційний твіттер клубу.
Лаціо презентував новий комплект домашньої форми
Традиційно комплект отримав чорно-білі барви. Цього разу туринці повернулися до класичнішого варіанту комбінованих смуг. Щоправда, з мистецькими нотками. Клубна емблема та логотип спонсора виконані золотим кольором. Натомість спеціальні технології дозволять зберігати сухість гравцям "Старої синьйори" впродовж усього матчу.
До слова, технічним спонсором Ювентуса є німецький виробник Adidas.
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