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Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми

15:40 - Читать на русском
Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми
Туринці святкують чемпіонство / ФК Ювентус

Туринський Ювентус офіційно продемонстрував домашній комплект екіпірування на новий сезон.

Світлини та презентаційний відеоролик із новою формою опублікував офіційний твіттер клубу.

Лаціо презентував новий комплект домашньої форми

Традиційно комплект отримав чорно-білі барви. Цього разу туринці повернулися до класичнішого варіанту комбінованих смуг. Щоправда, з мистецькими нотками. Клубна емблема та логотип спонсора виконані золотим кольором. Натомість спеціальні технології дозволять зберігати сухість гравцям "Старої синьйори" впродовж усього матчу.

До слова, технічним спонсором Ювентуса є німецький виробник Adidas.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Футбольна форма
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