У рамках 16-го туру італійської Серії А Дженоа на виїзді поступилася туринському Ювентусу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка пропустили швидкий і водночас приголомшливий м'яч. На 9-й хвилині Хуан Куадрадо примудрився закрутити м'яч під дальню стійку прямим ударом із кутового.

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Надалі "Стара синьйора" повністю контролювала хід гри. Туринці могли доводити рахунок до геть непристойного, але зуміли забити лише раз. Наприкінці поєдинку своє слово сказав Пауло Дибала – аргентинець увірвався у штрафний майданчик і класно поклав м'яч лівою у дальній кут.

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