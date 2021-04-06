Як відомо, Андреа Пірло може бути звільнений з Ювентуса ще до завершення поточного сезону. Туринська команда перебуває лише на 4-му місці чемпіонату та відстає від Інтера на 12 пунктів. Зазначається, що поразка від Наполі в матчі, який буде зіграний 7 квітня, може стати фатальною для "Маестро".

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"Заспокійтеся. Коли Ювентус призначив Пірло, то усвідомлював, що у нього немає досвіду. Логічно, що він повинен дозріти до роботи з такою командою. Він робив хороші речі, адже довіряв молодим футболістам. Крім того, не так легко керувати роздягальнею, в якій зібрані стільки великих гравців-переможців.

Звісно, деякі речі працюють не так, як треба. Але Пірло – теж людина, тому може помилятися. Його звільнення буде означати, що клуб не підтвердив того шляху, який обрав минулого літа. На мою думку, клуб двічі помилиться, якщо зараз звільнить його", – цитує Фабіо Football Italia з посиланням на Gazzeta dello Sport.

Нагадаємо, Каннаваро виступав за Ювентус з 2004 по 2006 рік та в сезоні 2009/10. Був капітаном збірної Італії на тріумфальному ЧС-2006 та отримав "Золотий м'яч" за підсумками того року. Зараз 47-річний фахівець працює в Китаї, де очолює Гуанчжоу Евергранд.

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