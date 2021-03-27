"Я подумав, що клуб, мабуть, дуже довіряє своєму колишньому гравцю і такій людині, як Пірло. Можливо, вони думають, що він може стати чудовим тренером. Знання клубу і футболу допомагає, але тренерська робота – це зовсім інше, спочатку потрібно вчитися і набиратися досвіду. Але ви можете чогось навчитися, в тому числі як тренер Ювентуса.

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Я пройшов дуже багато етапів, починаючи з молодіжних команд, і думаю, що поліпшував мене як тренера кожен досвід. Я завжди експериментував зі своїми тактичними рішеннями", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Юве несподівано вилетів в 1/8 фіналу ЛЧ від Порту. У Серії А підопічні Пірло розташувались на третій сходинці, відстаючи від Інтера на 10 очок.

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