Фаджіолі робив ставки на матчі, що заборонено законодавством. Коли ця інформація була оприлюднена, туринська прокуратура почала розслідування і довела провину футболіста. Гравцеві загрожувала трирічна дискваліфікація, але він пішов на співпрацю зі слідством.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, у зв'язку з цим термін бану Фаджіолі скоротився лише до 7 місяців. Через 15 днів про це буде оголошено офіційно.

Фаджіолі займатиметься з психологом Паоло Жарре – гравець хоче порвати з минулим і позбутися ігрової залежності.

Цього сезону Ніколо зіграв за Ювентус у шести матчах Серії А, голами та попередженнями не відзначався.

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