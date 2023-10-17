Ювентус досяг угоди з прокуратурою щодо терміну дискваліфікації Фаджіолі
Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджіолі отримає семимісячний бан. Він уклав угоду про визнання провини.
Фаджіолі робив ставки на матчі, що заборонено законодавством. Коли ця інформація була оприлюднена, туринська прокуратура почала розслідування і довела провину футболіста. Гравцеві загрожувала трирічна дискваліфікація, але він пішов на співпрацю зі слідством.
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Як інформує Gazzetta dello Sport, у зв'язку з цим термін бану Фаджіолі скоротився лише до 7 місяців. Через 15 днів про це буде оголошено офіційно.
Фаджіолі займатиметься з психологом Паоло Жарре – гравець хоче порвати з минулим і позбутися ігрової залежності.
Цього сезону Ніколо зіграв за Ювентус у шести матчах Серії А, голами та попередженнями не відзначався.
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