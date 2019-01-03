Ювентус домовився з Ремзі, але туринці хочуть отримати його вже взимку

Півзахисник Аарон Ремзі домовився з Ювентусом про перехід, але "Стара Синьйора" хотіла би задіяти валлійця вже взимку.

Ювентус узгодив практично всі деталі переходу Аарона Ремзі, повідомляють Corrierre dello Sport та La Gazzetta dello Sport.

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Туринці домовились із футболістом, він отримуватиме 6,5 мільйонів євро за сезон та ще додаткові 500 тисяч, якщо зіграє більше 50% матчів протягом сезону.

Але "Стара Синьйора" хоче, щоб валлійський хавбек перейшов до неї вже в січні, хоча гравець має приєднатись влітку в статусі вільного агента.

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