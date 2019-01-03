toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Ювентус домовився з Ремзі, але туринці хочуть отримати його вже взимку

12:38 0 Читать на русском
Ювентус домовився з Ремзі, але туринці хочуть отримати його вже взимку
Аарон Ремзі / BBC Sport

Півзахисник Аарон Ремзі домовився з Ювентусом про перехід, але "Стара Синьйора" хотіла би задіяти валлійця вже взимку.

Ювентус узгодив практично всі деталі переходу Аарона Ремзі, повідомляють Corrierre dello Sport та La Gazzetta dello Sport.

Роналду знову чемпіон, нова польська зірка і провали Мілана та Роми – короткі підсумки першого кола Серії А

Туринці домовились із футболістом, він отримуватиме 6,5 мільйонів євро за сезон та ще додаткові 500 тисяч, якщо зіграє більше 50% матчів протягом сезону.

Але "Стара Синьйора" хоче, щоб валлійський хавбек перейшов до неї вже в січні, хоча гравець має приєднатись влітку в статусі вільного агента.

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Теги
Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
43
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук