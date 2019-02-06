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Ювентус домовився з Дженоа про перехід талановитого захисника Ромеро

08:00 128 Читать на русском
Ювентус домовився з Дженоа про перехід талановитого захисника Ромеро
Крістіан Ромеро / фото з соцмереж

Захисник "грифонів" Крістіан Ромеро близький до переходу в туринський клуб.

За інформацією Calciomercato, Ювентус домовився з Дженоа про перехід 20-річного оборонця Крістіан Ромеро.

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Повідомляється, що "б'янконері" заплатять за гравця 30 млн євро разом з бонусами. Туринський клуб прагнув придбати Ромеро ще під час зимового трансферного вікна через епідемію травм у захисників Ювентуса, однак тоді не вдалося домовитися.

Очікується, що залишок сезону Крістіан дограє у складі "грифонів" і влітку приєднається до Ювентуса. В Італії вважають, що Ромеро може стати потенційною заміною капітану команди Джорджо К'єлліні, якому вже 34-роки.

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