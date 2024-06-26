Ювентус домовився про трансфер "нового Буффона" – відомо, скільки заплатять за заміну Щенсни
Голкіпер Монци Мікеле Де Грегоріо найближчим часом стане гравцем Ювентуса.
Ювентус оголосить Ді Грегоріо своїм голкіпером на початку липня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Ювентус віддає 20 млн євро і двох гравців за лідера Астон Вілли – один із них не радий цій події
Зазначається, що контракт з воротарем вже підписаний, а Монца отримає 18 млн євро + ще 2 млн бонусами. Цікаво, що трансфер не залежить від можливого переходу Войцеха Щенсни в Аль-Наср.
До слова, Ді Грегоріо є вихованцем Інтера та вирушав у оренди в Ренате, Авелліно, Новару та Порденоне. У минулому сезоні воротар провів 34 матчі за Монцу, в яких пропустив 37 м'ячів, зберігши ворота на замку в 14 поєдинках.
Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії – "Скуадра" крокує в 1/8 фіналу Євро-2024