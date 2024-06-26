Ювентус оголосить Ді Грегоріо своїм голкіпером на початку липня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що контракт з воротарем вже підписаний, а Монца отримає 18 млн євро + ще 2 млн бонусами. Цікаво, що трансфер не залежить від можливого переходу Войцеха Щенсни в Аль-Наср.

До слова, Ді Грегоріо є вихованцем Інтера та вирушав у оренди в Ренате, Авелліно, Новару та Порденоне. У минулому сезоні воротар провів 34 матчі за Монцу, в яких пропустив 37 м'ячів, зберігши ворота на замку в 14 поєдинках.

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