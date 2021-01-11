Ювентус домовився про перехід таланта молодіжної збірної Італії
"Стара синьйора", схоже, незабаром оголосить про трансфер 19-річного Ніколо Ровелли.
Ювентус узгодив всі деталі трансферу молодого гравця Дженоа Ніколо Ровелли, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.
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За інформацією джерела, "б'янконері" вже підписали контракт з хавбеком молодіжної збірної Італії. Сезон Ровелла завершить у генуезькому клубі в оренді, а влітку перейде в Юве. Сума трансферу склала 10 млн євро.
До слова, Ніколо провів у поточному сезоні 10 поєдинків у футболці Дженоа, але результативними діями не відзначався.
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