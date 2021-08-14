Туринський клуб за крок від того, щоб закрити трансфер чемпіона Європи-2020.

Ювентус покращив пропозицію для Сассуоло щодо Локателлі, інформує La Gazzetta dello Sport. "Б'янконері" пропонують 5 млн євро за оренду та 7 млн євро легкодоступних бонусів, а також право викупу через рік за 23 млн.

Сассуоло наполягає на тому, щоб це був обов'язок викупу, але сторони знаходять спільну мову. Локателлі хоче якнайшвидше вирішити всі трансферні нюанси та зосередитися на підготовці до сезону.

До слова, Мануель Локателлі став повноцінним гравцем Сассуоло у 2019-му, перебравшись із Мілана. Саме під час виступів за "чорно-зелених" його почали викликати у збірну Італії, а на Євро-2020 він став одним із відкриттів, провівши п'ять матчів та забивши двічі.

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