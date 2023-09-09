Ювентус дізнався вердикт щодо лідера, якого прибрали зі шляху України
17:20 - Читать на русском
Федеріко К'єза налякав Ювентус пошкодженням у розташуванні збірної Італії.
Ретельне обстеження 25-річного вінгера не виявило серйозних проблем, інформує Sky Italia.
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К'єза був у розташуванні збірної Італії, яка готувалася до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та України. Зірка Ювентуса поскаржився на біль у м'язах, тому його негайно повернули до клубу. На щастя для туринців, найгірші побоювання не підтвердилися.
У понеділок Ювентус планує провести додаткові тести. Якщо у К'єзи все буде гаразд, то він буде готовий допомогти команді у надважливому матчі Серії А проти Лаціо (16 вересня).
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