Ретельне обстеження 25-річного вінгера не виявило серйозних проблем, інформує Sky Italia.

Італія – Україна: два лідери "Скуадри Адзурри" не зможуть зіграти у матчі

К'єза був у розташуванні збірної Італії, яка готувалася до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та України. Зірка Ювентуса поскаржився на біль у м'язах, тому його негайно повернули до клубу. На щастя для туринців, найгірші побоювання не підтвердилися.

У понеділок Ювентус планує провести додаткові тести. Якщо у К'єзи все буде гаразд, то він буде готовий допомогти команді у надважливому матчі Серії А проти Лаціо (16 вересня).

Україна – Англія: анонс матчу відбору Євро-2024