Спортивна прокуратура Італії завершила розслідування, у якому фігурували підозрілі трансфери понад десятка клубів.

Нацполіція відкрила провадження щодо трансферу Хочолави з Шахтаря в Копенгаген

Туринці отримали повідомлення від прокуратури про те, що клуб не зазнає жодних дисциплінарних санкцій, рапортує офіційний сайт Ювентуса. Клуб готуватиме документи для подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, восени минулого року Ювентус та інші клуби опинилися в епіцентрі скандалу. Їх звинуватили у навмисному завищуванні сум трансферів, що дозволяло відповідати нормам фінансового фейр-плей.

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