Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд зумів реанімувати кар'єру та готовий до переходу в інший топ-клуб.

Грінвуд півтора року не грав у футбол через звинувачення у зґвалтуванні. Справу закрили, футболіст повернувся на поле та провів хороший сезон в оренді за Хетафе (10 голів та 6 асистів).

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Манчестер Юнайтед все одно планує продати Мейсона, а Ювентус, Борусія Д та Атлетіко хочуть підписати форварда. Рік тому МЮ не міг знайти 22-річному гравцю новий клуб через питання іміджу.

Грінвуд тепер має вибір і вже його зробив. Мейсон погодився на перехід в Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Він сказав про це своїм агентам. Юве вже розпочав переговори з представниками МЮ.