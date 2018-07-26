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Міжнародний кубок чемпіонів: Ювентус переміг Баварію

08:54 557 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Ювентус переміг Баварію
Ювентус – Баварія: огляд матчу / фото: ФК Баварія

Ювентус та Баварія зустрічались у матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Ювентус – Баварія в рамках Міжнародного кубка чемпіонів розпочався о 2:00 за київським часом. Перемогу туринцям принесли влучні удари 21-річного нападника Андреа Фавіллі, який сезон 2017/18 на правах оренди провів у складі Асколі.

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Обидві команди грали далеко не оптимальними складами. Ігуаїн, Манджукіч, Дуглас Коста, Нойєр, Хуммельс, Лєвандовскі – всі вони не брали участі у поєдинку.

Перший гол Фавіллі забив після помилки Ульрайха, другий – після виходу віч-на-віч з голкіпером.

Нагадаємо, зірковий новачок Ювентуса Кріштіану Роналду не поїхав з командою на Міжнародний кубок чемпіонів.

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Міжнародний кубок чемпіонів

Ювентус – Баварія – 2:0

Голи: Фавіллі, 32, 40

Товариські матчі

Ювентус - Баварія: Четвер 26 липня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 0
Баварія
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Баварія Баварія Ювентус Ювентус Товариські матчі Ювентус - Баварія
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