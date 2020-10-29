У рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Барселона здолала туринський Ювентус на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Ювентус – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд перемоги опальних зірок і відчаю Морати

"Блаугранас" забили по м'ячу в дебюті та кінцівці поєдинку на Апеннінах.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

На 14-й хвилині дивоголом відзначився Усман Дембеле. Вінгер отримав м'яч на правому фланзі, змістився до штрафного майданчика й пробив, а сфера зачепила К'єзу й за неймовірною траекторією полетіла за комірець Щенсни.

Натомість у доданий арбітром час забив Ліонель Мессі, реалізувавши одинадцятиметровий за фол проти Фаті. Між двома голами каталонців Альваро Мората оформив хет-трик, але всі його м'ячі були скасовані після рішення VAR.

Щоб переглянути відео на смартфоні, натискайте сюди.

Барселона розібрала Ювентус і очолила групу Динамо – нічний жах Морати з незарахованим хет-триком