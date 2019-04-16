Ювентус – Аякс: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ювентус приймає Аякс в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ювентус – Аякс на "Футбол 24" стартує о 22:00 за київським часом. В першому поєдинку в Амстердамі команди розійшлися миром 1:1 – на гол Кріштіану Роналду Аякс відповів влучним ударом Давіда Нереса.

Ювентус – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Массіміліано Аллегрі та Ерік Тен Хаг визначились зі стартовими складами команд на матч, який визначить півфіналіста Ліги чемпіонів.

Ювентус – Аякс: стартові склади команд

Ювентус: Щенсни – Де Шільйо, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Джан, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Дибала, Роналду

Запасні: Пінсольо, Барцальї, Канселу, Хедіра, Кін, Бентанкур, Спінаццола

Аякс: Онана – Велтман, Блінд, де Лігт, Мазрауї – де Йонг, ван де Беєк, Шьоне – Нерес, Тадіч, Зієш

Запасні: Варела, Сінкгравен, Хунтелаар, Магальян, Дольберг, Де Віт, Еккеленкамп

Переможець цього простистояння у півфіналі гратиме проти сильнішого у парі Манчестер Сіті – Тоттенхем.