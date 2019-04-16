Ювентус – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус приймає Аякс в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ювентус – Аякс

16 квітня, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Другим матчем ігрового дня стане протистояння у Турині, де місцевий Ювентус прийме амстердамський Аякс. В першому поєдинку команди розійшлися миром 1:1 – на гол Кріштіану Роналду Аякс відповів влучним ударом Давіда Нереса.

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Цей результат робить Ювентус фаворитом на вихід у півфінал. Проте не варто забувати матчі 1/8 фіналу, адже Аякс вдома поступився Реалу 1:2, але взяв впевнений реванш на виїзді (4:1) та вибив з Ліги чемпіонів переможця турніру останніх трьох років. Тому Ювентусу навіть після доволі вдалого результату на виїзді в жодному разі не можна недооцінювати бойову команду Еріка Тен Хага, яка вже продемонструвала, що не боїться жодних авторитетів.

Гості в першому матчі зазнали серйозної втрати – Тальяфіко через перебір жовтих карток не зіграє в Турині. Ймовірно, його замінить Мазрауї, який якраз відсидів дискваліфікацію. Також не варто виключати виходу зліва в обороні Дейлі Блінда, який має досвід гри на цій позиції. На вихідних фани Аякса отримали неприємну звістку – Френкі де Йонг травмувався в матчі чемпіонату та ризикував не зіграти з Ювентусом. Втім, хавбек прилетів до Турина та, найімовірніше, все ж вийде на поле.

Аякс – Ювентус – відео голів

Проблеми є і у Ювентуса – Джорджо К'єлліні, який пропустив перший матч через травму, досі не встиг відновитись. У понеділок капітан "б'янконері" все ще не тренувався, що практично виключає його участь і у матчі-відповіді. Рішення про його включення до заявки Массіміліано Аллегрі прийме безпосередньо перед грою, проте навряд чи Джорджо буде готовий вийти на поле.

Також Ювентусу не допоможуть травмовані Маріо Манджукіч, Маттіа Перін, Мартін Касерес та Хуан Куадрадо, який не заявлений на ЛЧ. Всі інші гравці, серед яких Самі Хедіра, Дуглас Коста та Емре Джан, готові зіграти.

Після першого поєдинку Ювентус та Аякс провели поєдинки чемпіонату. Амстердамці здобули розгромну перемогу та продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи ПСВ завдяки кращій різниці голів. Ювентус міг достроково завоювати Скудетто, проте сенсаційно програв СПАЛу та відклав оформлення чемпіонства як мінімум до наступного туру.

Статистика протистояння

Ювентус та Аякс провели між собою 13 матчів (6 перемог у туринців, 2 – у амстердамців, ще 5 поєдинків завершились миром). Різниця голів – 16:10 на користь "Старої синьйори". На полі Ювентуса команди зустрічались 5 разів, з них тричі тріумфували господарі (1:0, 4:1 та 1:0), а ще два матчі завершились унічию. При цьому в одному випадку справа дійшла до серії пенальті, у якій сильнішими виявились гравці Юве (1:1, 3:0).

Орієнтовні склади

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Джан, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Кін, Роналду

Аякс: Онана – Велтман, Блінд, де Лігт, Мазрауї – де Йонг, ван де Беєк, Шьоне – Нерес, Тадіч, Зієш

Травмовані: Манджукіч, Касерес, Перін – Банде

Під питанням: К'єлліні – де Йонг

Дискваліфікація: Тальяфіко (Аякс)

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Для виходу в півфінал Ліги чемпіонів Аяксу необхідно для початку забивати. Перемога або нічия 2:2 та більше виведе команду Еріка Тен Хага у топ-4 команди Європи. Амстердамці вже довели, що вміють відігрувати невдалий результат першої гри, проте Ювентус – це не розібраний Реал. Кріштіану Роналду та партнери серйозно налаштовані привезти Кубок Ліги чемпіонів у Турин – це на собі вже сповна відчув Атлетіко, який не втримав 2 голи домашньої переваги.

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