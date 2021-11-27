Ювентус програв Аталанті в 14-му турі чемпіонату Італії 2021/22. Дивіться відео гола і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Команди обмінялися кількома напівмоментами, а на 28-й хвилині Сапата відкрив рахунок. Джимсіті перехопив м'яч у центрі поля і однією передачею вивів колумбійця на рандеву зі Щенсни – кіпер Ювентуса завалився ще до удару під поперечину.

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Цей гол виявився для Аталанти переможним. Дибала на останніх хвилинах міг врятувати для туринців очко, проте ударом зі штрафного лише "облизав" поперечину.