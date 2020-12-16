Аталанта зустрічається з Ювентусом у 12 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Аталанта розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на каналі "Футбол 1". "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Стартові склади команд

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Де Лігт, Бонуччі, Даніло – Маккенні, Бентанкур, Артур, К'єза – Мората, Роналду.

Запасні: Буффон, Пінсольйо, Сандро, Дрегушін, Фработта, Ремзі, Рабйо, Бернардескі, Портанова, Кулусевскі, Дибала, Да Грака.

Аталанта: Голліні – Паломіно, Ромеро, Джімшиті – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс – Маліновський, Пессіна – Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Шутало, Ламмерс, Мурієль, Гомес, Мохіка, Депаолі, Міранчук, Діалло, Г'ябуа.

Обидві команди здали в порівнянні з попередніми сезонами. Ювентус мало пропускає, але демонструє невиразний футбол, який поки що приносить перемоги лише в половині матчів Серії А. Аталанта втратила у потужності, а погіршив ситуацію конфлікт між тренером і капітаном.

Папу Гомес сьогодні знову залишається в запасі. А от Руслан Маліновський, який на вихідних провів прекрасний матч проти Фіорентини, виходить у стартовому складі. У попередньому поєдинку проти Юве українець забив розкішний гол після появи з лави запасних. Аталанта мріє про повторення.

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