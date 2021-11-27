Ювентус приймає Аталанту в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії 2021/22. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Аталанта стартував о 19:00 за Києвом. Пряма трансляція поєдинку – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

На момент початку гри бергамаски замикали топ-4, набравши 25 очок. Туринці теж б'ються за зону ЛЧ – відставання від Аталанти складало 4 пункти, а "Стара синьйора" розмістилася на 8-му місці. Обидві команди виграли два останні матчі чемпіонату і прагнуть продовжити вдалу серію.

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Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад. Цікаво, що український хавбек вже тричі забивав у ворота Ювентуса –врятував нічию у липні 2020-го, вирвав перемогу навесні та відзначився у фіналі Кубка Італії.

Стартові склади на матч Ювентус – Аталанта

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Сандро – Локателлі, Рабйо, Маккенні – Дибала, К'єза – Мората.

Аталанта: Муссо – Толої, Деміраль, Джимсіті – Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Меле – Пессіна, Маліновський – Сапата.