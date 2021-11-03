Ювентус вийшов вперед на 11 хвилині – після подачі з флангу та відскоку від захисника Дибала розстріляв ворота росіян. До перерви рахунок був рівним через зрізку Бонуччі, але у другій половині Дибала з пенальті, К'єза та Мората добили Зеніт. Азмун скоротив відставання в компенсований час, але це лише трохи підсолодило пігулку.

Ліга чемпіонів: Ювентус вийшов із групи, присоромивши Зеніт з дублем Дибали, Севілья програла чемпіону Франції

Таким чином, Ювентус набрав 12 очок та оформив вихід з групи H, а Зеніт залишився третім з 3 пунктами в активі.