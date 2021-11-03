Ювентус – Зеніт – 4:2 – відео голів та огляд матчу
09:35 - Читать на русском
Ювентус перестріляв Зеніт у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.
завершено
11’ Пауло Дибала
56’ Пауло Дибала
74’ Федеріко К'єза
82’ Альваро Мората
Леонардо Бонуччі 26’
Сердар Азмун 90+2’
11’ Пауло Дибала
26’ Леонардо Бонуччі
56’ Пауло Дибала
74’ Федеріко К'єза
82’ Альваро Мората
90+2’ Сердар Азмун
Ювентус вийшов вперед на 11 хвилині – після подачі з флангу та відскоку від захисника Дибала розстріляв ворота росіян. До перерви рахунок був рівним через зрізку Бонуччі, але у другій половині Дибала з пенальті, К'єза та Мората добили Зеніт. Азмун скоротив відставання в компенсований час, але це лише трохи підсолодило пігулку.
Ліга чемпіонів: Ювентус вийшов із групи, присоромивши Зеніт з дублем Дибали, Севілья програла чемпіону Франції
Таким чином, Ювентус набрав 12 очок та оформив вихід з групи H, а Зеніт залишився третім з 3 пунктами в активі.
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