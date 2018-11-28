Ювентус – Валенсія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ювентус у Турині мінімально переграв Валенсії завдяки голу Манджукіча. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, група Н

Ювентус – Валенсія – 1:0

Гол: Манджукіч, 59

Баварія – Бенфіка – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус на власному полі мінімально здолав Валенсію. Єдиний гол у цьому матчі забив нападник туринців Маріо Манджукіч, замкнувши простріл Кріштіану Роналду. "Стара синьйора" володіла тотальною перевагою, однак "кажани" не дозволили супернику влаштувати розгром.

До слова, завдяки цій перемозі Ювентус забронював собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів.