Ювентус – Валенсія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 11:07 690
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"Шахтар розбив мрію Хоффенхайма". Німецькі ЗМІ захоплюються яскравим матчем і розповідають про розлюченого Нагельсманна
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Мораіш покинув КарпатиУкраїна — 10:56 2062
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Фонсека: Присвячуємо перемогу всім українцямЛіга чемпіонів — 08:22 2588
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Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека бере приклад з Шевченка, поезія від найкращого гравця дня в ЛЧ і подяка Зінченку і КоЛіга чемпіонів — 02:50 9649
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Хоффенхайм – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 01:03 11812
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