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Ювентус – Удінезе: Щенсни пропустить матч через пошкодження

14:14 39 Читать на русском
Ювентус – Удінезе: Щенсни пропустить матч через пошкодження
Войцех Щенсни

Основний голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни не допоможе своїй команді в поєдинку 16 туру Серії А проти Удінезе.

 

"Войцех Щенсни зранку повідомив про легкий дискомфорт у правому плечі, тому сьогодні він не зіграє – це буде запобіжний захід. Його місце в заявці отримає Маттіа Перін", – йдеться у заяві Ювентуса, опублікованій у Twitter.

Це означає, що місце у воротах Ювентуса проти Удінезе отримає Джанлуїджі Буффон. Також "стара синьйора" сьогодні не може розраховувати на дискваліфікованих П'яніча та Куадрадо, а також травмованих Хедіру та К'єлліні.

Матч Ювентус – Удінезе розпочнеться о 16:00 за київським часом. "Б'янконері" в попередніх турах втратили лідерство в Серії А – відставання від Інтера складає 2 очки.

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Теги
Італія Войцех Щенсни Войцех Щенсни Ювентус Ювентус Ювентус - Удінезе
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