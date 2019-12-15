Ювентус – Удінезе: Щенсни пропустить матч через пошкодження

Основний голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни не допоможе своїй команді в поєдинку 16 туру Серії А проти Удінезе.

"Войцех Щенсни зранку повідомив про легкий дискомфорт у правому плечі, тому сьогодні він не зіграє – це буде запобіжний захід. Його місце в заявці отримає Маттіа Перін", – йдеться у заяві Ювентуса, опублікованій у Twitter.

Це означає, що місце у воротах Ювентуса проти Удінезе отримає Джанлуїджі Буффон. Також "стара синьйора" сьогодні не може розраховувати на дискваліфікованих П'яніча та Куадрадо, а також травмованих Хедіру та К'єлліні.

Матч Ювентус – Удінезе розпочнеться о 16:00 за київським часом. "Б'янконері" в попередніх турах втратили лідерство в Серії А – відставання від Інтера складає 2 очки.

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