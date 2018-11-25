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Ювентус – СПАЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Ювентус – СПАЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – СПАЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У матчі 13-го туру Серії А Крішітану Роналду приніс перемогу Ювентусу над СПАЛом.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 13-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голи: Роналду, 29, Манджукіч, 60

Туринці в середині кожного із таймів забили по голу в ворота суперника. Відзначалися Маріо Манджукіч та Кріштіану Роналду.

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Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Італії, випереджаючи найближчого переслідувача Наполі на 9 очок, а СПАЛ з 13 пунктами лишився поруч із зоною вильоту.

Італія13 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - СПАЛ: Субота 24 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 0
СПАЛ
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