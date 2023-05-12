Ювентус врятувався на останніх секундах півфінального поєдинку Ліги Європи проти Севільї. Дивіться відео голів та огляд гри Ювентус – Севілья на "Футбол 24".

Севілья гостріше почала, але Ювентус був ближчий до забитого голу – Буну у стрибку перервав простріл на Влаховіча. Втім, повели в рахунку саме андалусійці – Окампос прорвався правим флангом та знайшов у штрафному Ен-Несірі, який і відкрив рахунок у зустрічі.

Ювентус на останніх секундах врятувався від поразки Севільї у півфіналі ЛЄ – провальний матч врятували заміни Аллегрі

По перерві Ювентус більшими силами пішов вперед, особливо виділявся Ілінг. Щоправда, голів не було аж до 90+7 хвилини – після подачі кутового Погба скинув на ближню стійку, а Гатті вніс м'яч у ворота.