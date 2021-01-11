Ювентус не без проблем здолав Сассуоло в 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Ювентус провів дебют зустрічі в атаці, але не забив. Під завісу першої 45-хвилинки Сассуоло залишився в меншості. "Б'янконері" вже по перерві вийшли вперед, але "чорно-зелені" за кілька хвилин відігрались після вдалої контратаки. Це Ювентус розлютило – через кілька хвилин забив Ремзі, а крапку у матчі поставив Роналду.

Ювентус у більшості здолав Сассуоло – підопічні Пірло ледь не втратили перемогу

3:1 – підопічні Пірло піднялись у топ-4, маючи у своєму активі 33 пункти та відстаючи від першого Мілана на 7 очок. Сассуоло ж залишився на 7 сходинці з 29 заліковими балами.