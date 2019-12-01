Ювентус – Сассуоло – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ювентус втратив очки у матчі 14-го туру Серії А проти Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ювентус вже на 20-й хвилині святкував взяття воріт, але ще до перерви гравці Сассуоло змогли вирівняти становище.

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На початку другого тайму туринців шокував Капуто, вивівши гостей уперед. Врятував господарів від поразки арбітр, який призначив пенальті у ворота Сассуоло. Вирок впевнено виконав Кріштіану Роналду.

Незважаючи на втрату очок, Ювентус продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 2 очки. Варто врахувати, що підопічні Конте ще не зіграли свій поєдинок 14-го туру.

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