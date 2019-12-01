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Ювентус – Сассуоло – 2:2 – відео голів та огляд матчу

17:17 681 Читать на русском
Ювентус – Сассуоло – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Сассуоло / Фото ФК Ювентус

Ювентус втратив очки у матчі 14-го туру Серії А проти Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

21’ Леонардо Бонуччі
67’ Кріштіану Роналду
 
Жеремі Бога 22’
Франческо Капуто 47’
21’ Леонардо Бонуччі
22’ Жеремі Бога
47’ Франческо Капуто
67’ Кріштіану Роналду

Ювентус вже на 20-й хвилині святкував взяття воріт, але ще до перерви гравці Сассуоло змогли вирівняти становище.

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На початку другого тайму туринців шокував Капуто, вивівши гостей уперед. Врятував господарів від поразки арбітр, який призначив пенальті у ворота Сассуоло. Вирок впевнено виконав Кріштіану Роналду.

Незважаючи на втрату очок, Ювентус продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 2 очки. Варто врахувати, що підопічні Конте ще не зіграли свій поєдинок 14-го туру.

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Джерело: Футбол 24
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