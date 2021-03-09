Порту у поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА став єдиною командою не з топ-5 чемпіонатів, якій вдалося прорватись у плей-офф. Жереб не був прихильним до "драконів" – в пару португальцям випав Ювентус. Здавалося, що все буде вирішено вже у першому матчі, однак на Драгау підопічні Сержіу Консейсау доволі несподівано відсвяткували перемогу.

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Без ложки дьогтю не обійшлося – до 82-ї хвилини господарі вели з комфортним рахунком 2:0, але К'єза таки зумів забити неприємний виїзний гол. Вочевидь, саме через нього портал FiveThirtyEight дає 60% на підсумковий прохід туринців у чвертьфінал. Для Ювентуса виконання цього завдання критично важливе, адже в чемпіонаті шанси на золото не такі вже й великі, а Кубок та Суперкубок 10-очкове відставання від лідера Серії А не виправдовують. Туринцям потрібен успіх в ЛЧ.

Ключем до перемоги Порту в першому матчі стала особлива система пресингу в схемі 4-4-2. Її вважають незручною для тиску без м'яча, однак Сержіу Консейсау вдалося спростувати це твердження: нападники на першій стадії пресингу відходили на фланг і "запрошували" суперника в центр, а опорники атакували "б'янконері" максимально високо – саме так португальці й забили вже на 1-й хвилині, перехопивши м'яч у чужому штрафному. При цьому протягом години гри "дракони" практично не помилялися.

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В позиційній обороні португальці теж відпрацювали шикарно – як командно, так і індивідуально. Нарізки з невдалими фінтами та обіграшами Роналду на Драгау в той вечір заполонили весь інтернет. Втім, клас італійців поступово почав даватись взнаки.

Порту банально не вистачило на такий інтенсивний стиль. Від середини другого тайму Ювентус почав впевнено проходити пресинг "драконів", який вияивився дуже залежним від успіху в першій лінії. В принципі, це був єдиний системний успіх "б'янконері", адже моментів виникало обмаль – втім, кожен з них був дуже гострим і складним за виконанням. Власне, топова якість у завершальній фазі атаки й принесла італійцям гол К'єзи.

Очевидно, у матчі-відповіді Ювентус поставить саме на високий темп і буде грати через розтягування пресингу суперника – подібне команда вдало провернула у поєдинках з Інтером і Міланом в Серії А. Взагалі, топ-матчі туринцям даються добре, на відміну від зустрічей з Кротоне та Веронами. Підопічні Андреа Пірло в поточному сезоні били обидва міланські клуби, перемагали Наполі й Рому, громили Барселону й переграли Лаціо на вихідних.

Крім того, в низці топ-поєдинків Ювентус проявив вміння переламати невдалий хід зустрічі й забивав із мінімуму моментів. Словом, "Стара синьйора" залишається грандом із зірками та чемпіонською закалкою – і це головний її козир.

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Кадрова ситуація

В лазареті: Дибала (пошкодження), Бентанкур (карантин)

Під питанням: Де Лігт – Корона, Груїч, Мбемба, Маркано

Дискваліфіковані: Даніло (Ювентус)

Орієнтовні склади на матч Ювентус – Порту

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Деміраль, Бонуччі, Алекс Сандро – Кулусевскі, Артур, Рабйо, К'єза – Мората, Роналду

Порту: Маркесін – Манафа, Лейте, Пепе, Санусі – Діаш, Олівейра, Урібе, Отавіо – Марега, Таремі

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Обидві команди підходять до зустрічі в неоптимальній кадровій ситуації. Андреа Пірло не може розраховувати на провідного футболіста в центрі поля – Бентанкур шикарно протягує м'яч і вміло працює позиційно, що важливо для прориву пресингу суперника. Даніло, який класно проявив себе в ролі опорника з Лаціо, дискваліфікований, а Бонуччі, К'єлліні та Артур перебувають у ненайкращій формі – при цьому альтернативи бразильцю де-факто немає. Сержіу Консейсау, своєю чергою, має проблеми зі здоров'ям основного центрбека, а участь важливого Корони залишається під сумнівом.

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Втім, у Порту залишаються в строю основні опорники та нападники, а це критично важливо для "драконів". Вочевидь, вони знову почнуть з агресивного тиску – з урахуванням ослабленої системи оборони Юве це повинно впринести гол. Втім, важко повірити, що туринці у рідних стінах не заб'ють у відповідь – Мората, К'єза та Роналду в останніх матчах феєрили. Клас у завершальній фазі атак та неготовність Порту пресингувати більше години також допоможуть "б'янконері" з відповіддю.

Що буде далі – важко сказати. Порту вміє оборонятись, але останнім часом в топ-матчах підопічні Сержіу Консейсау не проявили себе – команда програла Бразі (2:3) і розписала 0:0 зі Спортінгом. У Турині ж буде на кілька порядків важче, адже Юве підійматиме темп і чинитиме надзвичайно агресивний тиск. В таких умовах цілком вірогідним здається компромісний прогноз: "б'янконері" переведуть гру в овертайми, а там вже доб'ють втомлений Порту на класі.

Втім, у цьому поєдинку можливий будь-який варіант. Впевнено можна говорити тільки про те, що без голів матч не завершиться.

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