Неаполітанська команда не приїхала в Турин на гру 3-го туру чемпіонату Італії.

На поєдинок вийшли лише бригада арбітрів та футболісти Ювентуса. Команда Дженнаро Гаттузо не прибула на гру, залишившись у Неаполі.

Ювентус – Наполі: підопічних Гаттузо не випускають з міста – центральний матч туру під загрозою зриву

Як відомо, раніше неаполітанцям заборонили покидати місто через спалах COVID-19. Таким способом місцева влада регіону Кампанія намагається подолати пандемію. Тепер долю центрального матчу 3-го туру Серії А вирішить керівництво ліги. Ймовірно, Наполі отримає технічну поразку, адже у команді лише два офіційно підтверджені випадки COVID-19.

Регламент передбачає можливість перенесення гри у випадку наявності 10-ти і більше хворих. Якщо в першій команді є 13 здорових футболістів, то команда мала б вийти на поле.

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