Наполі створив непоганий момент зі штрафного на старті гри – Данілу ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Ювентус відповів неточним ударом Камб'ясо з меж штрафного – трохи повз ближній кут. Найкращий шанс у першій половині втратив Кварацхелія, якого Осімхен вивів віч-на-віч з Щенсни – вище воріт.

Ювентус здолав Наполі і став лідером Серії А – несподіваний бомбардир забив переможний з подачі екс-підопічного Шевченка

Поляк ще врятував після моменту Ді Лоренцо зблизька – воротар здійснив фантастичний сейв. А на старті другого тайму Ювентус повів у рахунку: Гатті замкнув навіс Камб'ясо з правого флангу. Наполі відповів на 69-й хвилині – Політано перехопив передачу Щенсни, а Осімхен зумів переправити м'яч у ворота. Проте, арбітр скасував гол через офсайд у нігерійця. Зрештою, гра так і завершилась мінімальною перемогою Юве.