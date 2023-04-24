Перший тайм пройшов майже без небезпечних моментів, а у другій половині неаполітанці почали гостріше. Кілька моментів мав Осімхен, але забив Ювентус: Ді Марія отримав довгу передачу, прибрав захисника та з рикошетом пробив Мерета. Гол не зарахували через порушення правил на початку атаки.

Наполі вирвав перемогу над Ювентусом – два голи "Старої Синьйори" скасували, неаполітанці перервали серію без перемог

Дуже скоро "Стара Синьйора" забила знову, але і цього разу взяття воріт не зарахували. Гра йшла до нічиєї, але Наполі зміг вирвати перемогу. Ельмас помітив вільного Распадорі в штрафному і зробив точний навіс, а Джакомо ударом з льоту прошив Щенсни.