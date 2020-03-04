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Ювентус – Мілан: матч офіційно перенесено – Італія ризикує залишитись без футболу на місяць

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Ювентус – Мілан: матч офіційно перенесено – Італія ризикує залишитись без футболу на місяць
Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Ювентус

В Італії назріває спортивний колапс через поширення епідемії коронавірусу.

 

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії перенесено, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Причина не змінилась – заходи безпеки через поширення коронавірусу. Про нову дату проведення поки не вказується.

Але є і набагато гірші новини. Уряд Італії може повністю заборонити проведення усіх спортивних заходів на 30 днів, запевняє ANSA. Таке рішення буде прийняте, якщо динаміка поширення вірусу в країні не спаде.

Нагадаємо, в Італії перенесли вже низку футбольних матчів, а певні поєдинки проводять із закритими трибунами.

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Ювентус Ювентус Італія Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Ювентус - Мілан коронавірус
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