Ювентус – Мілан: матч офіційно перенесено – Італія ризикує залишитись без футболу на місяць

В Італії назріває спортивний колапс через поширення епідемії коронавірусу.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії перенесено, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Причина не змінилась – заходи безпеки через поширення коронавірусу. Про нову дату проведення поки не вказується.

Але є і набагато гірші новини. Уряд Італії може повністю заборонити проведення усіх спортивних заходів на 30 днів, запевняє ANSA. Таке рішення буде прийняте, якщо динаміка поширення вірусу в країні не спаде.

Нагадаємо, в Італії перенесли вже низку футбольних матчів, а певні поєдинки проводять із закритими трибунами.

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