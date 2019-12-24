Ювентус – лідер у боротьбі за Холанда

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд близький до переходу в Серію А.

Представники Ювентуса переконали Ерлінга Холанда приєднатись до туринського клубу, повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

В поточному сезоні 19-річний Холанд провів 14 матчів в австрійській Бундеслізі, в яких відзначився 16 голами. Також на його рахунку 8 м'ячів і 1 асист в 6 зустрічах Ліги чемпіонів.

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