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Ювентус – лідер у боротьбі за Холанда

11:45 432 Читать на русском
Ювентус – лідер у боротьбі за Холанда
Ерлінг Холанд / Фото United In Focus

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд близький до переходу в Серію А.

Представники Ювентуса переконали Ерлінга Холанда приєднатись до туринського клубу, повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

В поточному сезоні 19-річний Холанд провів 14 матчів в австрійській Бундеслізі, в яких відзначився 16 голами. Також на його рахунку 8 м'ячів і 1 асист в 6 зустрічах Ліги чемпіонів.

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Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Зальцбург Зальцбург
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