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Ювентус – Лаціо та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити

14:20 317 Читать на русском
Ювентус – Лаціо та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити
Кріштіану Роналду / Twitter

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду.

Баварія – Хоффенхайм

24 серпня 21:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Відкриття нового сезону Бундесліги – чинний чемпіон Німеччини зустрінеться з бронзовим призером попередньої першості. Переповнена зірковими футболістами та ідеями Ніко Ковача Баварія спробує вирівняти статистику проти наставника Хоффенхайма Юліана Нагельсманна (+1=2-2). Мюнхенці провели скромну трансферну кампанію, але виступають величезним фаворитом на сьомий поспіль титул. У Суперкубку "голівуд" розбив Айнтрахт з рахунком 5:0, виблискував Роберт Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24": Впевнена перемога Баварії – 3:1.

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Ювентус – Лаціо

25 серпня 19:00. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Прем'єрна поява Кріштіану Роналду на Ювентус Стедіум. Туринці успішно стартували в Серії А, хоча були близькими до сенсаційної втрати очок проти К'єво. Легкого життя у другому турі також не передбачається – Лаціо минулого вікенду провів яскравий поєдинок з Наполі, де розкішний гол Іммобіле не вберіг команду від поразки. Останній візит "орлів" у гості до Юве завершився перемогою з дублем Чіро. Маємо передумови для класних насичених 90 хвилин.

Прогноз "Футбол 24": Ювентус пропустить, але виграє матч – 2:1.

Наполі – Мілан

25 серпня 21:30. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Зустріч грандів, які задекларували амбітні плани на новий сезон. Мілан – новими власниками з розумною політикою, а Наполі – новим головним тренером. Всі чемпіонські надії Ауреліо Де Лаурентіс покладає на Карло Анчелотті, який протистоятиме рідним "россонері". Тиждень тому алленаторе хотів прибити своїх захисників, коли їх у дурні пошив Іммобіле, однак атака Наполі витягнула для Карлетто 3 очки. Мілан тільки стартує в чемпіонаті – матч першого туру був перенесений через трагедію в Генуї.

Прогноз "Футбол 24": Кожна з команд заб'є гол, справа завершиться нічиєю – 1:1.

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Борусія Д – РБ Лейпциг

26 серпня 19:00. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на "MEGOGO", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Лейпциг між матчами з Зорею в Лізі Європи навідається в Дортмунд. У РБ на старті сезону насичений графік і багато травм, а наставник Ральф Рангнік відволікається на трансферні переговори. Борусія навіть без центрфорварда (Ройс і Філіп виглядають на вістрі погано) повинна вдома обіграти "биків" – емоційне кубкове протистояння з Гройтер Фюртом мало б позитивно вплинути на команду. А Лейпцигу буде дуже складно, адже потрібно тримати в голові думки про Зорю, яка в першому матчі за вихід у груповий раунд Ліги Європи несподівано втримала нічию.

Прогноз "Футбол 24": Борусія припуститься меншої кількості помилок і переможе – 2:0.

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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

27 серпня 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: МЮ проводить перший великий матч сезону на фоні поганої атмосфери в клубі. Жозе Моурінью конфліктує з керівництвом (через трансфери) і з головною зіркою (щоправда, Погба носить капітанську пов'язку), а на полі не може поставити "дияволам" хорошу гру. Якщо Лестер вдалося дотиснути, то Брайтон покарав МЮ за жахливі помилки в обороні. Тоттенхем взагалі не виходив на трансферний ринок, однак Маурісіо Почеттіно не скаржиться. Головне – залишився Харрі Кейн, який зняв своє серпневе "сухе" прокляття і допоміг набрати максимум очок у двох турах.

Прогноз "Футбол 24": Манчестер Юнайтед у фірмовому стилі пізнього Моурінью вимучить мінімальну перемогу – 1:0.

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Італія2 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Мілан: Субота 25 серпня 2018

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