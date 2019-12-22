toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Ювентус – Лаціо: пряма відеотрансляція матчу за Суперкубок Італії

18:34 609 Читать на русском
Ювентус – Лаціо: пряма відеотрансляція матчу за Суперкубок Італії
Ювентус – Лаціо: пряма відеотрансляція матчу за Суперкубок Італії

Ювентус та Лаціо зійдуться у битві за Суперкубок Італії-2019. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу на сайті "Футбол 24".

45+1’ Пауло Дибала
 
Луїс Альберто 17’
17’ Луїс Альберто
45+1’ Пауло Дибала

Поєдинок Ювентус – Лаціо, як і онлайн-трансляція матчу, розпочнеться о 18:45 за київським часом. Чемпіон Італії Ювентус зійдеться у двобої з володарем Кубка Італії – римським Лаціо. До слова, обидві команди перебувають поруч у турнірній таблиці Серії А: туринці випереджають "орлів" на 6 очок, але Лаціо має гру в запасі.

Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії

Стартовий склад Ювентуса:

Стартовий склад Лаціо:

:

blog_ava
Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан – українець розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо
15:19
4099
Теги
Італія Ювентус Ювентус Ювентус - Лаціо Лаціо Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Сассуоло
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук