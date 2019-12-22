Ювентус – Лаціо: пряма відеотрансляція матчу за Суперкубок Італії

Ювентус та Лаціо зійдуться у битві за Суперкубок Італії-2019. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу на сайті "Футбол 24".

Поєдинок Ювентус – Лаціо, як і онлайн-трансляція матчу, розпочнеться о 18:45 за київським часом. Чемпіон Італії Ювентус зійдеться у двобої з володарем Кубка Італії – римським Лаціо. До слова, обидві команди перебувають поруч у турнірній таблиці Серії А: туринці випереджають "орлів" на 6 очок, але Лаціо має гру в запасі.

Ювентус підготував особливу форму до Суперкубка Італії

Стартовий склад Ювентуса: