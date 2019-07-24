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Ювентус – Інтер: стартові склади команд – Де Лігт вперше вийде в основі

14:11 633 Читать на русском
Ювентус – Інтер: стартові склади команд – Де Лігт вперше вийде в основі
Маттейс Де Лігт / Bleacher Report

Ювентус та Інтер зійдуться у рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться стартові склади команд на сайті "Футбол 24".

 

Ювентус та Інтер визначились зі стартовими складами на матч Міжнародного кубка чемпіонів.

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Відзначимо, що Маттейс Де Лігт вперше вийде в основі туринців після гучного трансферу до табору "Старої синьйори". Також головний тренер Інтера Антоніо Конте вперше зіграє проти свого колишнього клубу.

Стартовий склад Ювентуса: Щенсни – Канселу, Де Лігт, Бонуччі, Де Шільйо – Рабйо, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Ігуаїн, Роналду.

Стартовий склад Інтера: Хандановіч – Д'Амброзіо, Де Врей, Шкріньяр – Кандрева, Гальярдіні, Брозовіч, Сенсі, Дальбер – Еспозіто, Перішіч.

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