Ювентус – Інтер: фанати гостей влаштували погром на стадіоні

Фанати Інтера влаштували безлад на трибунах стадіону під час поєдинку 15 туру Серії А проти Ювентуса.

Під час поєдинку 15 туру чемпіонату Італії Ювентус – Інтер вболівальники гостей стали учасниками прикрого інциденту.

Ювентус – Інтер –1:0 – відео гола та огляд матчу

Частина фанатів "нерадзуррі" не змогли потрапити на трибуни стадіону через невідповідність їхніх прізвищ з даними у квитках. Після цього вболівальники, яким вдалось пройти на арену, на знак протесту почали трощити сидіння та туалетні кімнати у підтрибунних приміщеннях, повідомляє Football Italia.

При цьому один з вболівальників штовхнув дівчину-стюарда. Його особу вже встановлено.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Інтер завершився мінімальною перемогою господарів. Після 15 турів туринці випереджають Наполі, який має гру в запасі, на 11 очок.