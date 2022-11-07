Перший тайм на Альянц Стедіум завершився нулями, а по перерві таки пішли голи. Героєм став серб Філіп Костіч. Спершу він розігнав контратаку і віддав на Рабйо, який технічно покотив у дальній кут, а згодом асистував на молодого Ніколо Фаджіолі, який поставив крапку в поєдинку.

Ювентус здолав Інтер завдяки герою Костічу та повернувся в боротьбу за Лігу чемпіонів

Костіч міг оформити і хет-трик із асистів. Після кутового в його виконанні забив Даніло, проте VAR вгледів гру рукою і скасував гол. "Нерадзуррі" мали свої моменти, але жодного з них не використали.

Туринці набрали 25 очок, обійшли Інтер та Рому, піднявшись на 5 місце. До зони Ліги чемпіонів – 2 пункти. Інтер вперше за 5 турів програв і опустився на 7 сходинку (24 бали).