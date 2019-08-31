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Ювентус хоче підписати захисника Барселони на заміну травмованому К'єлліні

17:34 142 Читать на русском
Ювентус хоче підписати захисника Барселони на заміну травмованому К'єлліні
Жан-Клер Тодібо (зліва) / Сайт Барселони

Чемпіони Італії намагаються терміново знайти заміну для лідера своєї оборони, який зазнав важкого пошкодження.

Ювентус цікавиться центрбеком Барселони Жаном-Клером Тодібо, інформує журналіст Жерар Морено.

К'єлліні зазнав травми хрестоподібних зв'язок коліна – капітан Ювентуса може вилетіти на півроку

Туринці розглядають француза як заміну Джорджо К'єлліні, який зазнав травми хрестоподібних зв'язок коліна і може пропустити щонайменше півроку. Раніше Тодібо міг стати частиною угоди Барселони з ПСЖ щодо Неймара, однак подібний обмін так і не відбувся. Нагадаємо, 19-річний захисник перейшов до складу каталонців наприкінці січня, однак відтоді встиг відіграти лише дві гри за "синьо-гранатових".

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Раніше на Тодібо претендував інший клуб Серії А – Мілан, однак "россонері" так і не змогли домовитися з Барселоною.

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