Ювентус – Фіорентина – 0:3 – відео голів та огляд матчу
09:32 - Читать на русском
Фіорентина сенсаційно розбила Ювентус у матчі 14 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Алекс Сандро 76’
Мартін Касерес 81’
76’ Алекс Сандро
81’ Мартін Касерес
Початок зустрічі став для Ювентуса справжньою катастрофою. Влаховіч легко відкрив рахунок, а Куадрадо отримав пряму червону картку за небезпечний стрибок у ноги Кастровіллі.
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Ювентус намагався відігратися навіть у меншості, однак всі спроби туринців виявилися марними. Натомість Фіорентина ближче до завіси зустрічі забила ще двічі. Сандро незграбно підставився під подачу з лівого флангу і вразив власні ворота. Погром чемпіона завершив Касерес – 0:3.
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