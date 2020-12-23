Фіорентина сенсаційно розбила Ювентус у матчі 14 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Початок зустрічі став для Ювентуса справжньою катастрофою. Влаховіч легко відкрив рахунок, а Куадрадо отримав пряму червону картку за небезпечний стрибок у ноги Кастровіллі.

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Ювентус намагався відігратися навіть у меншості, однак всі спроби туринців виявилися марними. Натомість Фіорентина ближче до завіси зустрічі забила ще двічі. Сандро незграбно підставився під подачу з лівого флангу і вразив власні ворота. Погром чемпіона завершив Касерес – 0:3.