Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни поділився очікуваннями від зустрічі з Ференцварошем у Лізі чемпіонів.

"Чекаємо непростого матчу проти серйозного суперника. Зробимо все можливе, щоб набрати три очки.

Ми представляємо Ювентус, тому проблем з мотивацією завтра ввечері у нас не буде. Сильно сумніваюся, що хтось із нашої команди збирається грати розхлябано", – цитує офіційний сайт УЄФА.

Ювентус прийматиме угорський Ференцварош в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, після трьох турів туринці набрали 6 очок, поступаючись Барсі трьома заліковими балами. У Динамо та Ференцвароша по одному балу.

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