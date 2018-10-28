Ювентус – Дженоа – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 9 туру Серії А Ювентус вдома несподівано зіграв внічию з Дженоа. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ювентус у рамках 9 туру Серії А вдома приймав Дженоа. На 18-й хвилині Кріштіану Роналду забив свій 5-й гол у Серії А і встановив унікальний рекорд результативності.

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У другій половині зустрічі генуезці зусиллями бразильського хавбека Даніеля Бесси зрівняли рахунок на 67-й хвилині і сенсаційно довели матч до нічийного результату.

Це перша втрата очок для Ювентуса в сезоні 2018/2019. Підопічні Массіміліано Аллегрі після 9 турів мають 25 очок і займають 1 сходинку в турнірній таблиці. Дженоа перебуває на 10 сходинці з 13 пунктами.

Італія. Серія А, 9 тур

Ювентус – Дженоа – 1:1

Голи: Роналду, 18 – Бесса, 67