Нападник Динамо Беньямін Вербіч відреагував на неоднозначне рішення арбітрині матчу проти Ювентуса.

"Це вже смішно", – підписав словенець фото з епізодом свого падіння у штрафному майданчику після контакту з Бонуччі в Instagram.

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, кияни розгромно програли Ювентусу (0:3) та залишились на третьому місці групи G, маючи в активі 1 очко.

До слова, Вербіч провів 18 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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