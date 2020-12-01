"Нам бракує лише результату. Ми добре працюємо і покращуємо свою гру. Для Ювентуса це велика проблема, коли немає перемог, ми це усвідомлюємо. Ми на правильному шляху і знаємо, що нам потрібно покращити.

Ювентус – Динамо: жінка-арбітр вперше судитиме матч Ліги чемпіонів

У мене, як і у всіх, однаковий менталітет, ми розуміємо, чого вимагає тренер. Завтра я хотів би побачити хорошу гру, з концентрацією і володінням м'ячем.

Моя травма? Це була довга і складна реабілітація. Зараз я почуваюсь добре. Мені потрібно ще набрати кондиції, але я готовий. Кожна гра у Лізі чемпіонів – це складно, і ми повинні бути обережні. Ми знаємо, що з Динамо також буде непросто.

Ювентус завжди повинен прагнути фіналу кожного турніру і перемагати у кожній грі. Ми знаємо, що шлях довгий, і ми повинні бути готові до цього", – цитує Сандро офіційна сторінка Юве у Twitter.

Нагадаємо, другого грудня туринці прийматимуть Динамо у Лізі чемпіонів. У першій зустрічі цих суперників італійці перемогли киян (2:0).

Ювентус розділив очки з Беневенто й видав найгірший старт за 19 років, Аталанта без Маліновського поступилась Вероні